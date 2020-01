Gebruik internetbankieren voor iDeal daalt en gebruik apps op telefoon stijgt

Het aantal iDeal-betalingen via internetbankieren op desktop en laptop daalde in 2019 met ongeveer 27 procent. Dat is af te leiden uit cijfers van betalingsverwerker Currence. Het aantal betalingen met smartphones steeg juist met 50 procent.

Van alle iDeal-betalingen gebeurt nu meer dan 80 procent via de smartphone, meldt Currence. Ongeveer een vijfde van alle iDeal-betalingen waren betaalverzoeken tussen consumenten, zegt de betalinsverwerker.

Currence geeft geen verklaring voor de stijging, maar gebruikers kunnen in apps van banken iDeal-betalingen authenticeren via bijvoorbeeld gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner van de smartphone. Op desktop of laptop is daarbij vaak een extra code of bij sommige banken een extra scanner vereist, waardoor gebruikers extra stappen moeten doen.

Het aantal betalingen via iDeal via internetbankieren daalde, van 160 miljoen in 2018 naar 117 miljoen in 2019; een daling van 27 procent. Door de forse stijging op smartphones steeg het aantal iDeal-betalingen met 142 miljoen naar 667 miljoen. Dat is een stijging van 27 procent.