Aantal iDEAL-betalingen bereikte in januari recordgroei van 52 procent

Currence, de eigenaar van betaalprotocol iDEAL, meldt dat in de afgelopen maand zich een recordaantal iDEAL-betalingen hebben voltrokken. In totaal gaat het om 96,8 miljoen betalingen, een recordgroeipercentage van 51,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens Currence is de groei van het aantal maandelijkse betalingen niet eerder zo hoog geweest 'sinds iDEAL tien jaar geleden tot wasdom kwam, pakweg vijf jaar na de lancering in 2005'. Ook het absolute aantal iDEAL-betalingen was niet eerder zo hoog. Currence zegt dat de transactiecijfers van januari bevestigen dat er sprake is van een 'grote verschuiving van aankopen aan de toonbank naar online aankopen'. Dat verklaart het bedrijf door te wijzen naar de gevolgen van de coronacrisis.

De betalingen tussen consumenten onderling zijn teruggelopen, van een aandeel van 22 procent op het totaal naar 15 procent in de afgelopen maand. Currence wijt dat aan de lockdown en de huidige avondklok. Volgens het bedrijf is de toename van het aantal iDEAL-betalingen tussen consumenten en bedrijven of bedrijven onderling daardoor nog veel hoger, waarbij Currence een schatting maakt van een aandeel van 65 procent. Het aantal pinbetalingen bij fysieke winkels liep flink terug en daalde met 29,4 procent.

In januari kwam de omzet met iDEAL uit op 8,26 miljard euro, een groei van 50,4 procent. Het gemiddelde bedrag per betaling kwam uit op 85,31 euro, wat 90 eurocent lager is dan het gemiddelde bedrag van een jaar eerder.