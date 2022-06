'TikTok-overname door Oracle en Walmart is voor onbepaalde tijd uitgesteld'

De overname van TikToks Amerikaanse tak is op de lange baan geschoven. Dat claimt The Wall Street Journal. De deal is 'voor onbepaalde tijd opgeschort' terwijl president Biden het beleid van voormalig president Trump omtrent bepaalde Chinese bedrijven beoordeelt.

Gesprekken tussen vertegenwoordigers van ByteDance en Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen worden in de tussentijd voortgezet, melden bronnen van The Wall Street Journal. Deze besprekingen zouden zich voornamelijk concentreren op databeveiliging en het voorkomen dat de gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers door de Chinese overheid kunnen worden ingezien.

Een overname door Oracle en Walmart wordt niet uitgesloten door de regering van Biden, maar een eventuele deal zou waarschijnlijk anders zijn dan de afspraken die in september zijn besproken. Oracle, Walmart en andere bedrijven zouden nog steeds een rol kunnen spelen in een eventuele deal, maar er hangt volgens betrokkenen veel af van hoe de regering van Biden de huidige Amerikaanse initiatieven tegen TikTok voortzet.

Een eventuele verkoop moet daarnaast nog worden goedgekeurd door Chinese toezichthouders. Beijing heeft vorig jaar nieuwe beperkingen ingesteld op de export van bepaalde algoritmen voor sociale media, die ook door TikTok worden gebruikt, schrijft The Wall Street Journal. Dat zou de discussies verder bemoeilijken. Er wordt op de korte termijn geen resolutie verwacht, aangezien de regering van Biden nog bezig is met het formuleren van een reactie op de 'potentiële veiligheidsrisico's' van dataverzameling door Chinese bedrijven.

Wel stelt de krant dat het Witte Huis mogelijk volgende week reageert op de rechtszaak tegen de presidentiële verordening van Trump. De regering moet op hierover 18 februari een formele reactie naar buiten brengen. Ook gaat volgende week een decreet van Trump in, dat transacties met acht Chinese apps verbiedt. Het is nog onbekend of Biden deze verordening zal handhaven.

De potentiële deal tussen TikTok-moederbedrijf ByteDance en het Amerikaanse bedrijf werd in september bekendgemaakt. Oracle zou een 'technologiepartner' van TikTok worden, waarbij het Amerikaanse techbedrijf onder andere de data van Amerikaanse TikTok-gebruikers zou gaan beheren.

Deze plannen volgden op presidentiële verordeningen van toenmalig president Donald Trump, die het platform vorig jaar bestempelde als een 'bedreiging voor de nationale veiligheid'. Trump eiste toen dat moederbedrijf ByteDance zijn Amerikaanse TikTok-tak zou afstoten. Het platform zou in de VS worden verboden als het bedrijf geen gehoor zou geven aan deze eis, hoewel deze potentiële ban uiteindelijk werd afgedaan door een federale rechter. Een Amerikaanse rechter heeft de overheid van de VS daarnaast verboden om handel met TikTok te verbieden.