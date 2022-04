VS stellen TikTok-ban uit wegens snel naderende deal met Oracle en Walmart

Het verbod op TikTok in de Verenigde Staten is vertraagd omdat een spin-off van de Chinese dienst ophanden lijkt. De ban staat nu gepland voor 27 september, maar is volledig van de baan als een meerderheid van de Amerikaanse divisie in Amerikaanse handen komt.

President Trump liet op zaterdag aan de media weten dat hij 'in concept akkoord is met een deal' wat betreft het Chinese sociale medium en videoplatform. De deal houdt in dat TikTok een spin-off maakt van zijn Amerikaanse divisie, genaamd TikTok Global. Van de spin-off zouden twee Amerikaanse bedrijven gedeeltelijk eigenaar worden: Oracle koopt 12,5 procent en Walmart 7,5 procent. Tevens wordt Oracle de leverancier van clouddiensten voor TikTok Global, waarmee de zorgen om de nationale veiligheid weggenomen moeten worden.

TikToks huidige, Chinese eigenaar, ByteDance, houdt ongeveer 80 procent van TikTok Global in handen. Maar ByteDance is volgens The Wall Street Journal weer voor zo'n 40 procent in handen van Amerikaanse investeerders. 40 procent van die 80 procent is 32 procent, plus de 20 procent van Oracle en Walmart zorgt ervoor dat het Amerikaanse aandeel van TikTok Global uit zou komen op 52 procent; een meerderheid. Ook de raad van bestuur van TikTok Global zou een Amerikaanse meerderheid krijgen.

President Trump bestempelde TikTok in augustus als een bedreiging voor de nationale veiligheid omdat het Amerikaanse gebruikersgegevens door kan spelen naar de Chinese regering. Daarom gaf hij ByteDance 90 dagen om het Amerikaanse aandeel van het sociale medium van de hand te doen. Meerdere partijen hadden interesse in TikTok, waaronder Microsoft. Na het verstrijken van de deadline zou TikTok verdwijnen uit de App Store en Google Play, wat updates en nieuwe installaties zwaar verhindert voor de gemiddelde gebruiker. Vrijdag nog werd gezegd dat de ban op zondag 20 september in zou gaan.

De geplande ban zou overigens ook WeChat treffen, een dienst van de Chinese internetgigant Tencent. Onduidelijk is of die ban nog doorgaat, maar The New York Times schrijft dat een federale rechter zich erover buigt en dit bevel mogelijk van tafel veegt voordat het ingaat.