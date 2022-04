WeChat blijft voorlopig beschikbaar in VS na gerechtelijk bevel

Een Amerikaanse rechter heeft het verbod op WeChat in de VS voorlopig geblokkeerd. De impact op de vrijheid van meningsuiting is groter dan het belang van de Amerikaanse overheid om de nationale veiligheid te waarborgen, luidt het oordeel.

WeChat-gebruikers hadden in de VS een zaak ingediend om een tijdelijke voorziening af te dwingen bij de rechter, zodat de chat-app beschikbaar zou blijven. De rechter in San Francisco oordeelde in het voordeel van de gebruikers. Met name omdat die geen alternatieve kanalen voor communicatie zouden hebben, besloot de rechter dat de impact op het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet te groot zou zijn. Dat amendement regelt de vrijheid van meningsuiting. Ook transacties via WeChat blijven mogelijk.

WeChat had in augustus 19 miljoen dagelijks actieve gebruikers in de VS, volgens app-analysebedrijf Apptopia. Volgens Reuters is de app in de VS vooral populair bij Chinese studenten en Amerikanen die handelsrelaties hebben in China.

Vrijdag bepaalde het Amerikaanse ministerie van Handel dat de App Store van Apple en de Google Play Store WeChat en TikTok vanaf zondag moesten blokkeren voor Amerikaanse gebruikers. Het ministerie van Justitie pleitte voor de rechter dat die blokkade doorgang moest vinden omdat anders de 'vastberadenheid van de president zou worden gefrustreerd over hoe het best de bedreiging van de nationale veiligheid tegengegaan moet worden'. De regering van de VS stelde het verbod op TikTok uit vanwege een naderende deal met Oracle en Walmart die de bezwaren over de nationale veiligheid zou wegnemen.