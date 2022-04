Netatmo brengt slimme videodeurbel volgende week uit voor 300 euro - update

Netatmo brengt zijn Slimme Video Deurbel op 28 september uit. De deurbel licht gebruikers met een videogesprek in wie er voor de deur staat en kan ook bij gedetecteerde bewegingen een seintje geven. De bel heeft Apple HomeKit-ondersteuning.

In de Netatmo Slimme Video Deurbel zit een 1080p-camera met een groothoeklens van 140 graden. De camera heeft een hdr-functie waardoor duidelijk zichtbaar moet zijn wat er zich rondom het huis afspeelt. Ook gebruikt de camera infraroodleds om in het donker te kunnen tonen wie er voor de deur staat.

De slimme deurbel werkt via wifi en kan verbinden met de Netatmo Security-app voor Android en iOS. Alle opnames die de camera maakt, worden lokaal opgeslagen op een interne microSD-kaart. Als iemand aanbelt, krijgen gebruikers via de app een melding en kunnen ze het videobeeld bekijken en eventueel een gesprek voeren.

Gebruikers kunnen ook instellen dat ze meldingen willen ontvangen als er bewegingen worden gedetecteerd. Netatmo claimt dat de deurbel voorzien is van AI-algoritmen die onderscheid maken tussen personen en 'onschuldige beweging'. Het is ook mogelijk om Alert Zones in te stellen, bepaalde delen van het beeld die in de gaten gehouden moeten worden. De software stuurt dan alleen een melding als daar iets gebeurt.

De deurbel is compatibel met Apple HomeKit en kan zo bijvoorbeeld via Siri benaderd worden. Sommige Netatmo-apparatuur kunnen ook overweg met Ifttt maar voor de slimme deurbel geldt dat nog niet. Het apparaat is waterdicht en volgens Netatmo eenvoudig zelf te installeren, door de bestaande bedrading van een gewone deurbel te gebruiken. De slimme deurbel is compatibel met de bestaande elektrische installaties van 8-24 volt en 230 volt. De fabrikant heeft een tool online gezet om de compatibiliteit van bestaande installaties te controleren.

Netatmo kondigde zijn slimme videodeurbel begin 2019 al aan en zei toen dat het apparaat datzelfde jaar zou uitkomen. Waarom de deurbel nu pas op de markt komt is niet duidelijk. De bewakingscamera ligt vanaf 28 september in de winkels voor een adviesprijs van 300 euro.

Update, woensdag 11:45: Verduidelijkt dat er nog geen Ifttt-ondersteuning aanwezig is. "De functionaliteit staat nog niet op de roadmap voor de slimme deurbel", aldus Netatmo.