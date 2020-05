Netatmo voegt alarm toe aan slimme beveiligingscamera

Netatmo heeft een nieuwe versie van zijn Slimme Buitencamera aangekondigd. De Slimme Buitencamera met Sirene is voorzien van een alarm van 105dB, die gebruikers vanuit de applicatie kunnen bedienen.

Bij de Slimme Buitencamera met Sirene krijgen klanten een melding van de camera als deze een mens of auto detecteert, en kunnen dan vanuit die melding direct het alarm met een volume van 105dB af laten gaan om potentiële indringers af te schrikken.

Voor het overige is de functionaliteit gelijk aan die van de Slimme Buitencamera, die Netatmo in Nederland en België ook wel onder de naam Presence verkoopt. De camera biedt 1080p-beeld met tot vijftien meter nachtzicht, een blikveld van honderd graden en 8x digitale zoom. Geïntegreerd is een ledfloodlight van 12W. Beelden slaat de camera lokaal op een sd-kaart op; online opslag op Dropbox of via ftp is optioneel. De app ondersteunt spraakbediening via Google Assistent en Amazon Alexa, en ook is er ondersteuning voor Apple HomeKit.

De adviesprijs is 350 euro. Dat is 50 euro meer dan de adviesprijs van de Slimme Buitencamera.