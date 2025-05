Netatmo komt met een vernieuwde interface van zijn Home + Security-app

Netatmo brengt een vernieuwde interface uit voor zijn Home + Security-app. Het Franse bedrijf belooft dat gebruikers hiermee sneller toegang krijgen tot de belangrijkste functies. De update wordt vanaf dinsdag uitgerold.

Volgens Netatmo biedt de nieuwe interface snellere toegang tot het dashboard, de nieuwsfeed en de instellingen. Die zijn voortaan te allen tijde te bereiken via de drie knoppen onderaan het telefoonscherm. Ook de interface van het dashboard zelf is op de schop genomen. Daarop is nu een overzicht te zien van alle beschikbare smarthomeapparaten, met de mogelijkheid hierin direct actie te ondernemen. Als gebruikers bijvoorbeeld een huisalarm hebben gekoppeld, dan zien ze boven in het overzicht de huidige alarmstatus, en hebben ze de optie om alle alarmen direct te activeren.

Op het dashboard worden de camerabeelden voortaan onder elkaar getoond, zodat gebruikers het scherm niet naar links en rechts hoeven te vegen. Ook alle sirenes worden onder elkaar gegroepeerd in een afzonderlijke sectie op het dashboard, net als de melders en sensoren.

Daarnaast is er een 'profielen'-sectie toegevoegd, waarmee gebruikers van een binnencamera direct moeten kunnen zien wie er thuis is. Als er een onbekend gezicht in huis is gedetecteerd, wordt dat daar ook getoond. Tot slot belooft Netatmo dat de nieuwsfeed, waarmee gebruikers middels een tijdlijn een overzicht kunnen zien van eerdere gebeurtenissen, 'visueler' is gemaakt. Opnames van camerabeelden worden bijvoorbeeld groter afgebeeld.

Met de Home + Security-app kunnen gebruikers verschillende smarthomeproducten van Netatmo, Legrand en BTicino bedienen, waaronder camera's, deurbellen en rook- en koolmonoxidedetectoren. De uitrol van de update neemt 'een aantal' weken in beslag, aldus de Franse fabrikant.