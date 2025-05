TSMC gaat tweede chipfabriek in Japan bouwen voor productie 6nm- en 7nm-chips

TSMC heeft plannen voor een tweede chipfabriek in Japan bekendgemaakt. Deze gaat op termijn chips produceren op TSMC's procedés in de 6nm- en 7nm-klasses. De Taiwanese chipmaker bouwt al een andere chipfabriek in het land, die chips op 12nm en groter gaat produceren.

De nieuwe chipfabriek zal beheerd worden door Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, schrijft TSMC. Dat is een joint-venture waarin TSMC een meerderheidsbelang heeft. Ook Japanse bedrijven als Sony hebben in JASM geïnvesteerd. De productie in deze tweede chipfabriek moet eind 2027 van start gaan.

De nieuwe fabriek gaat N6- en N7-chips produceren. Het wordt de eerste fabriek in Japan die chips kan produceren op dergelijke, relatief geavanceerde procedés. De extra fabriek moet maandelijks kunnen beginnen met de productie van 55.000 nieuwe wafers. TSMC's totale productiecapaciteit in Japan wordt daarmee opgehoogd naar meer dan 100.000 wafer-starts per maand.

De nieuwe Japanse fab komt tegenover de eerste chipfabriek van JASM te staan. Die eerste chipfabriek staat in Kumamoto, in het zuiden van Japan, en wordt later deze maand geopend. Massaproductie in deze eerste fabriek moet in het laatste kwartaal van dit jaar van start gaan. Deze eerste fabriek werd specifiek gebouwd om aan de behoeften van Japanse bedrijven als Sony en Toyota te voldoen.

TSMC zegt dat de totale investeringen in JASM dankzij de tweede fabriek zullen oplopen naar twintig miljard dollar. Daaronder vallen investeringen van TSMC zelf, zijn partners, en steun van de Japanse overheid. Hoeveel subsidie JASM ontvangt voor de bouw van deze tweede chipfabriek, is niet bekend.

De Japanse regering heeft in totaal 13 miljard dollar uitgetrokken voor het versterken van zijn chipsector, hoewel dat geld ook naar andere projecten gaat. Japanse bedrijven werken momenteel ook aan Rapidus, een nieuw chipbedrijf dat tegen het einde van dit decennium 2nm-chips moet kunnen produceren. Rapidus wil daarvoor als externe foundry gaan opereren, waarmee het exclusief chips gaat maken voor andere bedrijven, net als bijvoorbeeld TSMC. Onder meer Belgische onderzoeksinstelling imec en het Amerikaanse IBM helpen Rapidus bij het ontwikkelen van een 2nm-procedé.