Japanse chipfabrikant Rapidus gaat samen met imec werken aan geavanceerde chips

Belgisch onderzoekscentrum imec heeft een overeenkomst gesloten met nieuwe Japanse chipfabrikant Rapidus. Imec gaat de recent opgezette chipmaker ondersteunen bij het ontwikkelen van 2nm-chips, laten de twee bedrijven op dinsdag weten.

Met het ondertekenen van een memorandum of collaboration gaan imec en Rapidus een langdurige samenwerking aan op het gebied van geavanceerde halfgeleidertechnologieën, schrijft het Leuvense researchinstituut. Rapidus wil aan het einde van dit decennium chips gaan produceren op een geavanceerd 2nm-procedé; imec gaat het bedrijf daarin ondersteunen. De overeenkomst gaat ook in op een samenwerking met het Leading-edge Semiconductor Technology Center, oftewel LSTC, dat binnenkort wordt opgericht en gaat werken aan sub-2nm-chips in Japan. Het memorandum wordt gesteund door de overheid van Vlaanderen en het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie.

Rapidus werd eerder dit jaar opgericht. Het betreft een nieuwe chipfabrikant die wordt opgezet door verschillende Japanse bedrijven, waaronder Sony, SoftBank, Toyota en Kioxia. Het bedrijf gaat zich richten op het produceren van geavanceerde logic-chips, nu dus met hulp van imec. Rapidus gaat net als TSMC functioneren als een externe foundry, waarbij het alleen chips produceert voor andere partijen. De fabrikant wil tegen het einde van dit decennium een productielijn starten en vanaf ongeveer 2030 chips gaan produceren voor bedrijven.

De oprichting van Rapidus moet helpen bij het versterken van de Japanse chipsector. Het land wil, net als veel andere regio's, minder afhankelijk worden van andere landen. Japan investeert omgerekend 483 miljoen euro in Rapidus; de rest van de benodigde financiering komt uit het bedrijfsleven. Japan zei eerder al dat het hiervoor ook samen gaat werken met onder meer de Verenigde Staten. Onder meer het Amerikaanse IBM gaat deelnemen aan het eerdergenoemde LSTC.

Imec staat bekend om zijn research op het gebied van nanotechnologie, waaronder halfgeleiders. Het bedrijf presenteerde vorig jaar al een forksheettransistor die gebruikt zou kunnen worden voor chips onder de 2nm. Onder meer grote chipfabrikanten TSMC, Samsung en Intel maken gebruik van imecs onderzoek als basis voor hun eigen procedés. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een interview met imec, waarin wordt ingegaan op de transistortypes die we in de toekomst kunnen verwachten.