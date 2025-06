Japanse chipfabrikant Rapidus overweegt eerste fabriek te bouwen op Hokkaido

Rapidus overweegt zijn eerste chipfabriek te bouwen op het Japanse eiland Hokkaido. Dat meldt TV Tokyo. Rapidus werd eind vorig jaar opgezet door verschillende techbedrijven en wil in de toekomst 2nm-chips produceren. Het bedrijf werkt daarvoor samen met onder meer imec en IBM.

Rapidus neemt mogelijk eind deze maand al een beslissing over de locatie van zijn eerste chipfabriek, schrijft Reuters. De fabriek zou vermoedelijk komen te staan op het eiland Hokkaido in het noorden van Japan. De stad Chitose wordt genoemd als een van de mogelijke locaties. Die plaats telt ongeveer 100.000 inwoners en staat in het zuidwesten van het eiland, onder hoofdstad Sapporo. Een woordvoerder van Rapidus zegt dat de gouverneur van Hokkaido donderdag het hoofdkwartier van de fabrikant zal bezoeken, maar dat er nog geen concrete beslissing is genomen. Er zouden ook nog geen voorgesprekken hebben plaatsgevonden met de lokale overheid.

Rapidus werd eind vorig jaar opgericht door verschillende grote Japanse techconcerns, waaronder Sony, NEC, Toyota en Kioxia. Aan het hoofd staat Tetsuro Higashi, voormalig voorzitter van chipmachinemaker Tokyo Electron. Rapidus heeft voornemens om later dit decennium geavanceerde chips te gaan produceren voor andere bedrijven. Daarmee gaat het dus volledig functioneren als 'externe foundry', zoals ook TSMC dat doet. Het bedrijf werkt daarvoor samen met de VS en kondigde eerder samenwerkingen aan met het Belgische imec en het Amerikaanse IBM, die de fabrikant beide gaan helpen bij het maken van 2nm-chips.

De Japanse overheid investeert in eerste instantie 70 miljard yen, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 483 miljoen euro. Het bedrijf moet Japan helpen om minder afhankelijk te worden van chipfabrikanten buiten het land, omdat er wereldwijd oplopende geopolitieke spanningen zijn. Rapidus zei eerder deze maand tegen Reuters dat het bedrijf ongeveer 49 miljard euro nodig zal hebben om rond 2027 geavanceerde logicchips te kunnen massaproduceren. Het gros van dat geld zou moeten voortkomen uit publieke financiering.