Infineon krijgt toestemming voor bouw chipfabriek in Duitsland

Infineon heeft toestemming gekregen voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in Duitsland. Dat meldt de chipmaker op donderdag. Het bedrijf investeert 5 miljard euro in de fabriek, die in Dresden komt te staan en in 2026 moet beginnen met de productie.

De raad van bestuur van Infineon heeft toestemming gegeven voor de bouw van het project in Dresden. Ook het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft goedkeuring gegeven. Daarmee kan Infineon beginnen met de bouw, terwijl de Europese Commissie kijkt naar de juridische aspecten en de mogelijke staatssteun die het bedrijf hoopt te ontvangen. Infineon vraagt om een miljard euro aan subsidie van de Duitse regering. Daarvoor zal het aanspraak doen op de European Chips Act, die miljardensubsidies voor de chipsector vrijmaakt vanuit de EU en individuele lidstaten.

Infineon gaat powersemiconductors en analoge en mixedsignalchips produceren in de nieuwe Duitse fabriek. Dergelijke chips worden onder meer gebruikt in voedingen, bijvoorbeeld voor gebruik in oplaadsystemen, auto's of datacenters. Het bedrijf steekt 5 miljard euro in de fabriek, waarmee het tot op heden de grootste investering van Infineon is. Volgens de fabrikant levert het project 1000 permanente banen op. De bouw begint begin dit jaar en de productie moet in de herfst van 2026 beginnen. De fabriek komt te staan op de bestaande Infineon-campus in Dresden.