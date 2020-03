Infineon en Qualcomm werken aan authenticatie op basis van time-of-flightsensor

De Duitse chipfabrikant Infineon gaat samenwerken met Qualcomm om gezichtsherkenningsauthenticatie mogelijk te maken. Het bedrijf wil driedimensionale gezichtsherkenning via een time-of-flight-sensor mogelijk maken.

De authenticatie komt in het Mobile Platform van de Snapdragon 865-chipset te zitten, schrijft het bedrijf in een persbericht. Infineon wil zijn eigen REAL3-sensor geschikt maken voor mobiele apparaten. De REAL3 is een time-of-flight-sensor die het bedrijf samen ontwierp met het Duitse pmdtechnologies. Het gaat om een 3d-sensor van 4,4 x 5,1mm. Het bedrijf presenteerde de sensor tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De REAL3-sensor kan driedimensionale beelden maken van objecten zoals het gezicht, maar ook bijvoorbeeld de handen.

Infineon gaat nu samenwerken met Qualcomm om de ToF-sensor te integreren in het Snapdragon 865 Mobile Platform. Daardoor zouden alle telefoons met de REAL3-sensor gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld biometrisch inloggen, of het bevestigen van betalingen op de telefoon, aldus het bedrijf. Er zijn al verschillende telefoons die een eigen time-of-flightsensor hebben, zoals de LG V60. Er gaan ook geruchten dat de nieuwe iPhones van dit jaar een time-of-flightsensor krijgen.