Qualcomm verwacht dat smartphoneleveringen 30 procent afnemen door coronacrisis

Qualcomm verwacht dat door de gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020 het aantal geleverde smartphones 30 procent lager zal zijn dan eerder werd voorspeld. In het afgelopen kwartaal ging het om een daling van 21 procent volgens de fabrikant.

Qualcomm noemt de cijfers bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Die zijn volgens de fabrikant negatief beïnvloed door een daling in de vraag naar smartphones. Voor het afgelopen kwartaal ging dat om een daling van 21 procent ten opzichte van eerdere verwachtingen.

De effecten van de coronacrisis worden volgens Qualcomm in het volgende kwartaal nog duidelijker zichtbaar. De chipmaker denkt dat de leveringen van smartphones dan met 30 procent zullen afnemen. Wel tekent het bedrijf daarbij aan dat de omstandigheden door de coronacrisis 'erg onzeker' zijn.

Ondanks de coronacrisis past Qualcomm zijn verwachtingen voor het aantal 5g-smartphones dat in 2020 geleverd zal worden niet aan. De chipmaker denkt dat dit aantal tussen de 175 en 225 miljoen zal liggen. Dat is een relatief klein aandeel van de hele smartphonemarkt. Vorig jaar zijn er naar schatting in totaal 1,37 miljard smartphones geleverd.

Qualcomm behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 5,2 miljard dollar, 5 procent meer dan vorig jaar. De winst kwam uit op 468 miljoen dollar en dat is 29 procent lager dan in de vergelijkbare periode een jaar geleden.