Qualcomms Quick Charge 3+ moet laden sneller en goedkoper maken

Qualcomm heeft Quick Charge 3+ aangekondigd, een verbetering van de 3.0-technologie. Deze versie is backwards compatible met voorgaande Quick Charge-generaties en moet snellere snellaadtechnologie naar diverse telefoons brengen.

Qualcomm claimt dat de 3+-technologie sneller kan opladen en efficiënter is dan de voorgaande generatie. De nieuwe technologie zou 35 procent sneller kunnen opladen terwijl er 9 graden Celsius minder hitte wordt gegenereerd. Qualcomm schrijft niet met welke generatie het vergelijkt. Quick Charge 3+ moet daarnaast telefoonaccu's in een kwartier voor de helft kunnen opladen, al is eveneens onduidelijk hoe groot de accu dan is.

Voor het opladen maakt Quick Charge 3+ gebruik van usb-a-naar-usb-c-kabels die de met 20mV-stappen schaalbare spanning van de Quick Charge 4-technologie ondersteunen. Omdat Quick Charge 3+ ook usb-a ondersteunt, zou het produceren van deze kabels en randapparatuur goedkoper zijn dan met Quick Charge 4+. Qualcomm hoopt dat sneller laden daardoor naar verschillende gebruikers kan worden gebracht.

De Quick Charge 3+-techniek komt eerst beschikbaar voor de Snapdragon 765- Snapdragon 765G-socs. Later dit jaar krijgen ook andere socs deze snellaadtechnologie. De Xiaomi Mi 10 Lite Zoom wordt de eerste telefoon die ondersteuning krijgt voor Quick Charge 3+. Deze telefoon kan ook overweg met Quick Charge 4+ en kost in China omgerekend, exclusief btw 273 euro.