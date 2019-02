Qualcomm onthult Snapdragon 712 voor midrange-smartphones

Qualcomm heeft een nieuwe soc voor midrangesmartphones aangekondigd. Het gaat om de Snapdragon 712, een soc die beschouwd kan worden als een licht verbeterde versie van de Snapdragon 710.

Net als de Snapdragon 710 heeft de 712 acht Kryo 360-processorkernen, maar bij de nieuwe soc is de maximale kloksnelheid van 2,2 naar 2,3GHz verhoogt. De Snapdragon 712 erft ook de Adreno 616-gpu. Dankzij deze gpu kunnen smartphonegebruikers 4k-video's inclusief hdr bekijken.

Net als de voorganger is de nieuwe soc gemaakt op een 10nm-procedé voor midrange-smartphones. Qualcomm stelt dat de Snapdragon 712 tot tien procent hogere prestaties neerzet, wat vooral bij het spelen van games tot een verschil zou moeten leiden.

De nieuwe soc heeft verder dezelfde modem: de X15 van Qualcomm zelf. Die ondersteunt 4g met 4x4 MiMo voor een maximale downloadsnelheid van 800Mbit/s en 150Mbit/s up, met ondersteuning voor onder meer 256qam-modulatie.

Verder is QuickCharge 4.0+ aanwezig, wat het volgens het bedrijf mogelijk maakt om een accu van 0 naar 50 procent op te laden in vijftien minuten. De Snapdragon is volgens Qualcomm geoptimaliseerd om energie te besparen. Dubbele camera's met een resolutie van maximaal 20 megapixel worden ondersteund, of een enkele camera met een 32-megapixelsensor.