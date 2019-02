Twitter verliest wereldwijd vijf miljoen maandelijks actieve gebruikers

Het aantal mensen dat wereldwijd elke maand minstens een keer inlogt op Twitter, is in het afgelopen kwartaal met 5 miljoen afgenomen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het sociale netwerk heeft nu 321 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal uit 2017 daalde het aantal gebruikers met 9 miljoen, meldt het bedrijf in de kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal van 2018 werd met 336 miljoen maandelijks actieve gebruikers het hoogste aantal bereikt. Sindsdien is een licht dalende trend zichtbaar.

Die daling komt overigens vooral op het conto van alle niet-Amerikaanse gebruikers: dat aantal zakte van 259 miljoen in het derde kwartaal naar 255 miljoen in het afgelopen vierde kwartaal. Maar ook in de Verenigde Staten is een licht dalende trend te zien: sinds het eerste kwartaal van 2018 verliest Twitter daar in elk opeenvolgend kwartaal een miljoen gebruikers.

Als verklaring voor de weglopende gebruikers wijst Twitter op onder meer aanpassingen die het bedrijf heeft doorgevoerd, zoals het verminderen van het aantal e-mailnotificaties. Verder wijst het bedrijf naar het besluit om in bepaalde markten niet in zee te gaan met betaalde sms-diensten. Ook wijst het bedrijf wederom naar de algemene verordening gegevensbescherming Twitter wees bij de publicatie van vorige kwartalen ook al naar de EU-verordening als een van de redenen voor een lager aantal gebruikers.

Op financieel gebied gaat het een stuk beter. De omzet ging van 732 miljoen dollar in het laatste kwartaal in 2017 naar 909 miljoen dollar nu. De jaaromzet over heel 2018 kwam uit op ruim 3 miljard dollar, terwijl dat in 2017 nog op 2,4 miljard dollar bleef steken. De winst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 255 miljoen euro, terwijl dat in het laatste kwartaal van 2017 nog 91 miljoen dollar was. De winst over heel 2018 bedraagt 1,2 miljard dollar, terwijl in het jaar daarvoor nog sprake was van een verlies van 108 miljoen dollar.