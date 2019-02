'Twitter bewaart direct messages die door gebruikers zijn verwijderd'

Verwijderde direct messages die op Twitter worden uitgewisseld, blijven in werkelijkheid bestaan op de servers van Twitter, zo ontdekte een beveiligingsonderzoeker. Ook van verwijderde accounts blijven de gegevens bestaan.

De vondst is afkomstig van beveiligingsonderzoeker Karan Saini, die zijn bevindingen deelde met TechCrunch. Hij ontdekte dat zijn verwijderde privéberichten nog altijd te vinden waren op de servers van Twitter, iets dat aan het licht kwam toen hij de gegevens over zijn accounts opvroeg.

Uit een test door TechCrunch bleek vervolgens dat de verwijderde gegevens nog jarenlang worden opgeslagen op de servers van Twitter. Twitter zelf laat in zijn documentatie weten dat bij verwijderde accounts er slechts nog een korte periode is waarin de gegevens nog vindbaar zijn. In een reactie liet een woordvoerder van het sociale netwerk weten dat er naar het voorval wordt gekeken, maar een inhoudelijke reactie werd niet gegeven.

Gebruikers kunnen zelf zien welke data Twitter over hen heeft verzameld door de accountgegevens op te vragen. De gegevens kunnen in de instellingen worden opgevraagd.