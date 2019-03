Twitter test manier om 'gesprekken' te kunnen volgen

Twitter werkt aan een mogelijkheid om gemakkelijker langslopende gesprekken te kunnen volgen. Met een knop kunnen gebruikers dan op de hoogte worden gesteld als er in een conversatie een nieuw bericht wordt toegevoegd.

De knop heet "subscribe to conversation" en moet als de plannen worden doorgezet vindbaar worden in de Twitter-app. Vooralsnog zou de mogelijkheid alleen in een testversie van de Twitter-software vindbaar zijn. In een reactie laat Twitter zelf weten dat de nieuwe functionaliteit onderdeel is van het streven om het sociale netwerk meer conversational te maken.

Mocht de nieuwe functionaliteit ook worden toegevoegd aan de gewone Twitter-app, dan komt er een knop bij berichtenreeksen; een druk op die knop zorgt ervoor dat de gebruiker een notificatie krijgt als er een nieuw bericht aan die reeks wordt toegevoegd. Nu is het nog nodig om een tweet te liken of zelf een reactie te plaatsen om een notificatie te krijgen.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe functionaliteit daadwerkelijk wordt toegevoegd. Het is echter aannemelijk dat na een korte test de mogelijkheid om te abonneren op berichtenreeksen voor iedereen toegankelijk wordt.