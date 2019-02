Twitter overweegt gebruikers oude tweets te laten 'verduidelijken'

Twitter krijgt wellicht de mogelijkheid om oude berichten van context te voorzien. Dit zou in plaats van een edit-functie moeten komen, waar gebruikers veelvuldig om hebben gevraagd. Wel zou er een mogelijkheid komen om tweets kort na plaatsing aan te passen.

Jack Dorsey, de ceo van Twitter, liet weten dat er nagedacht wordt over de mogelijkheid om context toe te voegen aan oude berichten. Hij deed zijn uitspraken tijdens een evenement van Goldman Sachs in San Francisco. Recode maakte vervolgens melding van de uitspraken van Dorsey.

De mogelijkheid om oude berichten te kunnen verduidelijken zou kunnen helpen om kwalijke berichten in een bepaalde context te kunnen plaatsen; Dorsey wijst erop mensen tegenwoordig beoordeeld worden op berichten die ze bijvoorbeeld jaren geleden op Twitter hebben geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op iemands carrière.

Hoe de contextualiseringsfunctie er precies uit moet komen te zien is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt het vergelijkbaar met de retweet-functie, waarbij een bericht hergeplaatst kan worden en van commentaar kan worden voorzien. Dorsey stelt dat er nog over wordt nagedacht, en het is ook nog onduidelijk wanneer de functionaliteit beschikbaar moet komen.

Eerder liet Twitter al weten dat er wordt gewerkt aan een functie om berichten kort na het plaatsen aan te kunnen passen. Dat zou tot maximaal een halve minuut na plaatsing mogelijk worden, en voornamelijk bedoeld zijn om bijvoorbeeld spelfouten te repareren. Volgens Dorsey is het ontbreken van de mogelijkheid om berichten altijd aan te kunnen passen logisch door het 'realtime'-element van Twitter.