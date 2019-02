Facebook overweegt maatregelen tegen 'antivax'-content

Facebook zou overwegen om posts met anti-vaccinatie-inhoud te weren van het sociale netwerk. Wat er precies staat te gebeuren is nog onduidelijk, maar onder meer 'antivax'-groepen zouden minder prominent zichtbaar moeten worden op Facebook.

Dat liet Facebook weten via een statement dat aan persbureau Bloomberg is gemaild. Die reactie komt na een verzoek van een Amerikaanse politicus, die stelt dat techbedrijven moeten ingrijpen als het gaat om mensen of groepen die medisch onjuiste informatie verspreiden op sociale media. Dat fenomeen zou onder meer hebben bijgedragen aan een recente uitbraak van mazelen in de Verenigde Staten.

In zijn reactie liet Facebook weten dat er wordt gekeken naar het probleem en dat er wordt overwogen om aanvullende maatregelen te nemen om 'antivax'-inhoud tegen te gaan. Het kan daarbij onder meer gaan om het verwijderen van content, maar ook het minder zichtbaar maken van groepen die dergelijke zaken verspreiden of propageren.

Ook YouTube liet onlangs weten dat het samenzweringsvideo's minder zichtbaar gaat maken op de site. Gebruikers zouden minder aanbevelingen moeten krijgen van video's waarin dergelijke inhoud wordt uiteengezet.