Facebook koopt visuele zoekmachine GrokStyle

Facebook heeft een start-up overgenomen die zich voornamelijk bezighoudt met de ontwikkeling van een visuele zoekmachine, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om via een foto gelijkwaardige producten te zoeken.

Persbureau Bloomberg maakt melding van de overname, op basis van een statement dat is vrijgegeven door een woordvoerder van Facebook. Het bedrijf GrokStyle is voornamelijk bekend van het verstrekken van software voor de mobiele applicatie van Ikea; die laat gebruikers via een afbeelding producten zoeken die door de meubelgigant worden verkocht. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld een foto maken van een tafel, waarna de app vergelijkbare producten zoekt binnen de catalogus.

Facebook neemt zowel de technologie als de werknemers van GrokStyle over. Waarschijnlijk wordt het geheel geïntegreerd in Facebook en wordt de technologie verder ontwikkeld voor Facebooks eigen diensten. Precieze plannen zijn er door de sociale-mediagigant echter niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoeveel voor de overname van GrokStyle wordt betaald.