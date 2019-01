Aantal actieve Facebook-gebruikers stijgt weer in Europa

Het aantal actieve gebruikers van Facebook neemt weer toe in Europa, nadat dit de vorige twee kwartalen daalde. Ook wereldwijd blijft het aantal gebruikers toenemen, er zijn nu 2,3 miljard mensen die maandelijks inloggen bij Facebook.

De toename blijkt uit de kwartaalcijfers van Facebook, die gaan over de laatste drie maanden van 2018. In het vierde kwartaal waren er in Europa 381 miljoen maandelijks actieve gebruikers, 6 miljoen meer dan een kwartaal eerder. Met de stijging is de daling van het Facebook-gebruik in Europa dat in de afgelopen twee kwartalen zichtbaar was, teniet gedaan. Er zijn nu weer meer maandelijks actieve gebruikers op Facebook in Europa dan begin vorig jaar.

Ook in andere werelddelen steeg het gebruik van Facebook. Wereldwijd zijn er volgens het sociale netwerk nu 2,3 miljard maandelijks actieve gebruikers. Een jaar geleden waren dat er 2,1 miljard. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg tot 1,5 miljard, een jaar eerder waren dat er 1,4 miljard. Facebook schat dat er wereldwijd 2,7 miljard mensen maandelijks gebruikmaken van Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger. Meer dan 2 miljard mensen zouden op zijn minst één van die diensten dagelijks gebruiken.

De omzet van Facebook groeide flink. Die was 16,9 miljard dollar in het vierde kwartaal en daarmee 30 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De inkomsten van Facebook komen vrijwel alleen uit advertenties, dat ging om 16,6 miljard dollar. Daarvan komt 93 procent weer uit advertenties die op mobiele apparaten worden weergegeven. Een jaar geleden was dat nog 89 procent. Facebook noteert een nettowinst van 6,9 miljard dollar, een stijging van 61 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Met de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal zijn ook de cijfers over heel 2018 bekend. Dat jaar was goed voor een omzet van 55 miljard dollar, 38 procent meer dan in 2017. De winst kwam uit op 22,1 miljard dollar, een stijging van 39 procent.