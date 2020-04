Facebook-diensten hebben drie miljard maandelijks actieve gebruikers

Volgens Facebook loggen er wereldwijd 2,99 miljard mensen minimaal één keer per maand in op een dienst van het bedrijf. Het gaat daarbij naast Facebook zelf om Messenger, Instagram en WhatsApp. Het aantal gebruikers steeg met 300 miljoen in een jaar.

Facebook noemt het getal bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers en zegt dat het gaat om een meting die gedaan is op 31 maart. Het aantal gebruikers van Facebook-diensten blijft wereldwijd groeien, blijkt uit de cijfers. Het sociale netwerk zelf blijft het populairst; er zijn 2,6 miljard maandelijks actieve Facebook-gebruikers.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers van alle Facebook-diensten gecombineerd ligt inmiddels op 2,36 miljard volgens het bedrijf. Dat is 12 procent meer dan begin vorig jaar. Het gaat om 1,73 miljard dagelijks actieve Facebook-gebruikers. Van de andere diensten specificeert het bedrijf geen losse cijfers.

In het afgelopen kwartaal behaalde Facebook een omzet van 17,75 miljard dollar. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten komen vrijwel volledig uit advertenties; inkomsten uit de categorie 'overig' bedroegen in het afgelopen kwartaal 297 miljoen dollar. Daaronder vallen onder andere de verkopen van Oculus-hardware.

Facebook maakte 4,9 miljard dollar winst in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is veel meer dan vorig jaar, toen in het vergelijkbare kwartaal 2,43 miljard dollar winst werd gemaakt. Toen schreef Facebook echter ook 3 miljard dollar af voor de schikking die het trof met de FTC wegens privacyschendingen.