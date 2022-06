Aantal Facebook-gebruikers is in VS en Canada gedaald tegenover vorig kwartaal

Het aantal dagelijks en maandelijks actieve gebruikers van Facebook is na jarenlange groei van kwartaal op kwartaal gedaald in de VS en Canada. In Europa is het aantal dagelijks actieve gebruikers al drie kwartalen stabiel.

Dagelijks zijn gemiddeld 196 miljoen mensen in de VS en Canada actief op Facebook, waar dat er vorig kwartaal nog 198 miljoen waren. Ook het aantal maandelijks actieve gebruikers daalde in die landen, van 256 miljoen naar 255 miljoen. Facebook verwacht dat die aantallen in het vierde kwartaal ook niet gaan stijgen.

In Europa zijn dagelijks gemiddeld 305 miljoen mensen actief op Facebook; dat is al drie kwartalen op rij het geval. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg in Europa wel, van 410 miljoen in het tweede kwartaal naar 413 miljoen in het derde kwartaal.

Wereldwijd groeide het aantal dagelijks en maandelijks actieve gebruikers wel licht, maar die groei wordt dus vooral gerealiseerd in andere regio's dan Noord-Amerika en Europa. Facebook heeft in totaal 1,82 miljard dagelijks actieve gebruikers.

Facebooks omzet uit advertenties nam tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar met 22 procent toe tot 21,47 miljard dollar. De omzet uit de categorie 'overig', waar Oculus en de Portal-apparaten onder vallen, daalde met 7 procent tot 249 miljoen dollar, maar Facebook verwacht verbetering door de verkopen van de Oculus Quest 2. Het bedrijf maakte verder bekend dat WhatsApp-gebruikers dagelijks zo'n 100 miljard berichten versturen.