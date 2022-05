Facebook verdiende afgelopen kwartaal 15,49 dollar per Europese gebruiker

Facebook heeft in het eerste kwartaal veel meer verdiend dan in dezelfde periode vorig jaar. Europese gebruikers waren goed voor gemiddeld 15,49 dollar per gebruiker, een jaar geleden was dat nog 10,64 dollar. Het aantal Facebook-gebruikers blijft ook groeien.

De gemiddelde omzet per gebruiker steeg in Europa met 45,6 procent, blijkt uit de kwartaalcijfers van Facebook. Het sociale netwerk geeft geen toelichting waarom de gemiddelde omzet per gebruiker stijgt. Vrijwel alle inkomsten van Facebook komen uit advertenties.

Ook in andere werelddelen is de gemiddelde omzet per gebruiker gestegen, maar nergens was die stijging zo sterk als in Europa. In de VS en Canada ging het om een stijging van 40,5 procent. In die regio verdient Facebook met 48,03 dollar gemiddeld wel veel meer aan gebruikers. Wereldwijd was de gemiddelde omzet per gebruiker in het afgelopen kwartaal 9,27 dollar. Dat is een stijging van 33,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal dagelijks actieve Facebook-gebruikers was in het afgelopen kwartaal 1,88 miljard. Vorig jaar waren dat er 1,73 miljard. In de Verenigde Staten is het aantal gebruikers gelijk gebleven, in Europa ging het om een groei van 305 naar 309 miljoen. De grootste groei van actieve Facebook-gebruikers zit daarmee in Azië en andere werelddelen. Het aantal maandelijks actieve gebruikers is nu 2,85 miljard, dat was 2,60 miljard een jaar geleden.

Facebook behaalde een kwartaalomzet van 26,17 miljard dollar, waarvan 25,44 miljard dollar uit advertenties. De omzet was 46 procent hoger dan een jaar geleden. De kwartaalwinst kwam uit op 9,5 miljard dollar, bijna een verdubbeling van de winst vorig jaar in dezelfde periode.

In de komende kwartalen verwacht Facebook last te krijgen van 'veranderingen aan platforms en van regelgevende instanties'. Specifiek noemt het bedrijf iOS 14.5, de update waarmee Apple anti-trackingfuncties toevoegde. In een gesprek met investeerders zegt Facebook echter te werken aan 'verbeteringen van zijn advertentietechnieken' om gericht adverteren mogelijk te maken met 'minder toegang tot data'.