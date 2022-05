Signal: Facebook blokkeert onze Instagram-reclame die inzicht geeft in targeting

Facebook heeft een advertentiecampagne van Signal geblokkeerd die laat zien welke gegevens gebruikt worden om Instagram-advertenties voor te schotelen. De advertentie toont bijvoorbeeld waar een gebruiker woont, zijn of haar beroep en leeftijd.

Signal zegt dat het Facebooks targetingtools wilde gebruiken om Instagram-gebruikers te laten weten wat Facebook over de gebruiker weet. Facebook gebruikt deze tools om gerichte advertenties te kunnen tonen aan gebruikers. Het lijkt erop dat de Signal-advertenties standaardteksten gebruikten, waarbij bepaalde variabelen afhankelijk waren van Facebooks targetingtools.

De chatappontwikkelaar laat het voorbeeld zien van een gebruiker die van K-pop houdt en een chemisch ingenieur is, die in Berlijn woont en net een baby heeft. Een ander voorbeeld is een leraar die in Moskou woont, single is en de leeuw als astrologisch teken heeft.

Voordat het grote publiek de advertenties echter kon zien, besloot Facebook Signals advertentieaccount te sluiten. Het is niet duidelijk of Signal nog kan adverteren op Instagram door bijvoorbeeld een ander account aan te maken. Facebook heeft nog niet gereageerd op het bericht van Signal.

Update, 12:52 uur: In een reactie gestuurd aan CNBC-journalist Alex Kantrowitz zegt Facebook dat het om een 'stunt' van Signal gaat en dat Signal nooit daadwerkelijk probeerde om de advertenties aan gebruikers te tonen. Facebook ontkent Signals advertentieaccount om deze reden te hebben geblokkeerd. Signals account werd begin maart wel gedeactiveerd vanwege 'ongerelateerde betalingsproblemen'. Daar zou onderstaande screenshot die Signal als bewijs voert, vandaan komen, claimt Facebook. Signal herhaalt tegen Kantrowitz dat het de advertenties wel probeerde te delen en dat zijn account om die reden werd geblokkeerd.