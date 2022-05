Facebook kondigt Clubhouse-kloon Live Audio Rooms aan en komt met Soundbites

Facebook brengt in de komende maanden verschillende nieuwe audiofuncties uit in zijn app. De opvallendste is Live Audio Rooms, de verwachte kloon van Clubhouse. Ook wordt het mogelijk om korte audioberichten op te nemen en om podcasts te beluisteren in de app.

Live Audio Rooms lijkt veel op Clubhouse, het nieuwe sociale netwerk dat de laatste maanden aan populariteit wint. In Live Audio Rooms kunnen gebruikers binnen Facebook-groepen met elkaar praten. In die kamers zit een aantal mensen die met elkaar praten, terwijl anderen kunnen meeluisteren. Facebook geeft voorlopig nog niet veel details over hoe de functie werkt. Het bedrijf zegt dat er aanvankelijk verschillende bekende personen beginnen met hun eigen Live Audio Rooms. De functie komt voor de zomer beschikbaar in de Facebook-app en later in de zomer ook op Messenger. Gebruikers krijgen ook de mogelijkheid om met Live Audio Rooms geld te verdienen door er geld voor te vragen, zowel via een eenmalige donatie als met een abonnement.

Naar de Audio Rooms wordt het ook mogelijk zogeheten Soundbites te delen. Het gaat dan om korte audioclips, maar de functie lijkt vooral gericht te zijn op 'creators' en niet op doorsnee gebruikers. Facebook werkt ook hierbij samen met verschillende contentmakers. Soundbites wordt volgens het bedrijf 'in de komende maanden' getest en komt daarna beschikbaar voor iedereen, maar de tijdlijn daarvan is niet bekend.

Audio die gebruikers opnemen, kan in de toekomst ook worden bewerkt via Sound Studio. Gebruikers kunnen daarmee geluidseffecten toevoegen aan een opname, verschillende audiotracks met elkaar mixen, stemfilters toepassen en audiofragmenten bijknippen. Tot slot voegt Facebook podcasts toe aan zijn app. Die kunnen gebruikers via de app beluisteren. Ze krijgen daarbij ook aanbevelingen voor nieuwe podcasts op basis van hun interesses en de kennis die Facebook over hen heeft.

Het was al langer bekend dat Facebook werkte aan een eigen kloon van Clubhouse. Ook andere sociale netwerken zoals Twitter en LinkedIn doen dat. Tweakers schreef over die ontwikkeling onlangs nog een Plus-artikel.