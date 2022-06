Gerucht: Facebook bouwt kloon van audiochatapp Clubhouse

Facebook zou werken aan software die de functie van audiochatapp Clubhouse nadoet. Dat schrijft The New York Times. Twitter was al bezig met een dergelijke functie met de naam Spaces, al is die functie nog beperkt beschikbaar.

De Facebook-versie is nog in een vroege fase van ontwikkeling, schrijft The New York Times. Daardoor is het onduidelijk hoe het gaat heten, wanneer het uitkomt en wat het precies kan. Facebook wil met de nieuwe software vermoedelijk kijken of het mogelijk is om de functie van Clubhouse deels over te nemen.

Clubhouse is een app in bèta die nog alleen voor iOS beschikbaar is. In de app kunnen gebruikers gesprekken volgen in Rooms. Ook kunnen ze virtueel hun hand opsteken en zo mogelijk zelf spreker worden. Het gaat om gesprekken die alleen via audio plaatsvinden, zonder mogelijkheid om beeld of presentaties te tonen.

Facebook-voorman Mark Zuckerberg was afgelopen zondag te vinden in een gesprek over AR en VR. Ook onder meer Tesla- en SpaceX-oprichter Elon Musk en de Nederlandse minister-president Mark Rutte hebben gecommuniceerd via Clubhouse. Voor de app is een uitnodiging vereist van een andere gebruiker. In januari waardeerden investeerders de app op een miljard dollar.

Facebook probeert vaker functies van nieuwe sociale media in eigen platforms te integreren. Zo was Stories uit Instagram een kloon van Snapchats functie met dezelfde naam en kopieerde Instagram vorig jaar TikTok-filmpjes in de vorm van Reels.

Twitter werkt al langer aan een functie zoals Clubhouse, dat sinds vorig jaar bestaat, het aanbiedt. Die functie heet Spaces en is sinds december in bèta. De bedoeling is dat Spaces binnenkort op grotere schaal beschikbaar wordt.