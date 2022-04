Discord introduceert Clubhouse-achtige functie voor audio-evenementen

Discord voegt zogeheten Stage Channels toe aan zijn platform. Met deze Clubhouse-achtige functie kunnen gebruikers live audiogesprekken uitzenden naar een kanaal met luisteraars. De feature komt beschikbaar op alle platforms.

Discord bracht Stage Channels op woensdag uit, hoewel het bedrijf meldt dat de functie mogelijk pas later deze week uitrolt naar de Android-app. Stage Channels kunnen toegevoegd worden aan Discord-servers, maar zijn niet beschikbaar in reguliere groepsgesprekken.

Anders dan reguliere audiokanalen, die al jarenlang onderdeel uitmaken van Discord, zijn Stage Channels ontworpen om alleen bepaalde mensen aan het woord te laten, terwijl overige gebruikers alleen naar het gesprek kunnen luisteren. Deze speakers worden ondersteund door moderators, die een topic kunnen toevoegen aan het kanaal en sprekers kunnen toevoegen, verwijderen of dempen.

Overige serverleden kunnen zich bij Stage Channels voegen als luisteraars, waarbij hun microfoon automatisch wordt uitgeschakeld. Gebruikers kunnen een verzoek om te spreken indienen bij de moderators, waarna ze als spreker aangesteld kunnen worden en deel kunnen nemen aan het gesprek. Er kunnen momenteel maximaal 1000 gebruikers deelnemen aan een Stage Channel, hoewel dat aantal later wordt opgehoogd. Discord schrijft dat de nieuwe functie bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor 'ask me anything'-gesprekken, interviews, boekenclubs of karaoke.

Discords nieuwe functie toont grote gelijkenissen met Clubhouse. Dat is een app die de afgelopen tijd sterk in populariteit is gegroeid. In die app kunnen gebruikers gesprekken volgen in Rooms. Ook kunnen ze virtueel hun hand opsteken en zo mogelijk zelf spreker worden. Het gaat om gesprekken die alleen via audio plaatsvinden, zonder mogelijkheid om beeld of presentaties te tonen. Clubhouse bevindt zich momenteel nog in een bètafase. De app is momenteel alleen beschikbaar voor iOS, hoewel er ook aan een Android-versie wordt gewerkt. Tweakers publiceerde onlangs een Plus-artikel over de opkomst van Clubhouse.

Discord is niet het enige bedrijf dat werkt aan Clubhouse-achtige functies. Zo zou Facebook momenteel een kloon van de app ontwikkelen. Twitter introduceerde recentelijk al een Spaces-functie, die gebruikers ook naar enkele sprekers luisteren.