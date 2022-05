'Amazon werkt aan Clubhouse-concurrent voor uitzenden van live radioshows'

Amazon werkt mogelijk aan een concurrent voor audiochatapp Clubhouse. Volgens een interne presentatie werkt het bedrijf aan een nieuwe app, genaamd Project Mic. Daarmee kunnen gebruikers live radioshows maken en uitzenden.

Volgens The Verge, dat de presentatie heeft ingezien, wil Amazon 'de radio democratiseren en opnieuw uitvinden'. Gebruikers kunnen naar Project Mic-radioshows luisteren via de app, Audible, Amazon Music, streamingdienst Twitch en apparaten met de Alexa-spraakassistent. De app zou ook geoptimaliseerd worden voor auto's. Amazon richt het project aanvankelijk op de Verenigde Staten, schrijft The Verge. Het is niet bekend wanneer de app verschijnt.

Een mock-upafbeelding van de Project Mic-app toont volgens The Verge onder andere lijsten met shows die live zijn, naast radio-onderwerpen die trending zijn. De app zou vooral gericht zijn op muziek, maar er komen volgens The Verge ook drie andere onderwerpen aan bod: popcultuur, comedy en sport. Er worden bepaalde creators uitgelicht binnen de app en gebruikers kunnen naar shows zoeken op basis van het onderwerp, de naam van de show of de gebruikte muziek.

Mensen die een Project Mic-radioshow maken, kunnen daarbij gebruikmaken van Amazons muziekcatalogus. Het bedrijf zou daarnaast samenwerken met beroemdheden en kleinere creators om te helpen bij het uitbrengen van de app. Amazon reageerde niet op vragen van The Verge. Axios meldde in augustus al dat het bedrijf werkt aan live audio-apps. Dat medium stelde ook dat Amazon 'contact heeft' met grote platenmaatschappijen voor het organiseren van live audio-evenementen.

Live audio is sinds de opmars van audiochatapp Clubhouse flink in populariteit gestegen. Met Project Mic zou Amazon dan ook verschillende andere bedrijven volgen in het uitbrengen van Clubhouse-achtige features. Spotify bracht eerder dit jaar zijn Greenroom-app uit, waarmee gebruikers ook live audio kunnen uitzenden. Facebook introduceerde onlangs Live Audio Rooms in de Benelux en ook Discord en Reddit komen met Clubhouse-klonen in hun apps.