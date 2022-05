Returnal-update voegt mogelijkheid toe om run tussentijds op te slaan

Housemarque heeft de 2.0-update van de roguelite-shooter Returnal aangekondigd. Deze update voegt een fotomodus toe en de veelgevraagde optie om runs tussentijds op te kunnen slaan. De update is meteen beschikbaar.

Met de optie 'Cyclus pauzeren' wordt het mogelijk om het spel midden in een run af te sluiten en de console uit te zetten zonder dat de progressie verloren gaat. Wanneer de game later weer gestart wordt, kan de speler vanaf hetzelfde punt verdergaan. Ontwikkelaar Housemarque zegt begrepen te hebben hoe gewild die optie is onder spelers. Wel zitten er enkele beperkingen aan de nieuwe functie. Zo werkt het niet midden in een baasgevecht, tijdens filmpjes, tijdens de firstpersonsecties of tijdens 'intense gevechten'. Ook wordt het opslagpunt meteen verwijderd als het eenmaal wordt geladen. Dit wordt volgens de ontwikkelaar gedaan om save scumming te voorkomen.

Runs in Returnal kunnen uren duren en moesten voorheen in een keer worden doorgespeeld. Als spelers wilden pauzeren, dan moest de PS5 aanblijven en mocht de game niet afgesloten worden. Onder meer in de review op Tweakers werd hier kritiek op geuit.

De 2.0-update bevat verder ook een fotomodus. Spelers kunnen die activeren door op elk moment het spel te pauzeren en de optie Fotografie te kiezen. Met de fotomodus kunnen ze screenshots nemen van het spel en daarbij allerlei filters en kaders toepassen.

Returnal is een PS5-exclusive, die in mei werd uitgebracht door Sony. Het spel is een scifishooter van het type roguelite, wat inhoudt dat wanneer spelers sterven in het spel, ze weer vanaf het begin moeten beginnen en de meeste items en upgrades kwijt zijn. De ontwikkelaar van de game, Housemarque, is sinds juni onderdeel van Sony's PlayStation Studios.