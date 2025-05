Returnal verschijnt op 15 februari voor pc met meer raytracing

De eerder aangekondigde pc-versie van Returnal verschijnt op 15 februari. Voorheen was de roguelike shooter alleen voor PlayStation 5 beschikbaar. De pc-versie krijgt onder meer raytracingreflecties en ondersteuning voor Nvidia DLSS en AMD FSR.

De PlayStation 5-versie van Returnal ondersteunde al raytracing bij schaduwen, maar de pc-versie krijgt daarnaast ook raytracing bij reflecties, zoals plassen water. Willen gamers dit inschakelen, dan raadt Housemarque spelers aan om ook een upscalingtechniek als Nvidia's DLSS of AMD's FSR in te schakelen. Voor volledige raytracing wordt ook 32GB geheugen aangeraden, zoals de ontwikkelaar al eerder zei.

Returnal is op de pc verder in 21:9- en 32:9-resoluties te spelen, en krijgt Dolby Atmos-ondersteuning. De pc-versie ondersteunt de DualSense-controller van de PlayStation 5. Toetsenbord-en-muis-ondersteuning is er ook. Returnal verscheen in 2021 op de PlayStation 5 en draait om een astronaut die op een planeet crasht. Als de speler in het spel wordt verslagen, crasht de astronaut weer op de planeet, verandert de spelwereld en gaat het verhaal verder. Tweakers schreef een review van de PlayStation 5-versie van de game.