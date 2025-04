Housemarque beveelt 32GB ram aan voor pc-versie Returnal

Voor de pc-versie van Returnal bevelen Sony en Housemarque 32GB werkgeheugen aan. Die hoeveelheid wordt zelden of niet aanbevolen voor games en is ook groter dan de hoeveelheid ram van de PS5. De game is vooralsnog alleen voor die console verkrijgbaar.

De aanbeveling van 32GB is groter dan bij andere actuele, veeleisende games. Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Marvel's Spider-Man: Miles Morales en Microsoft Flight Simulator hebben bijvoorbeeld allemaal een aanbevolen hoeveelheid ram die niet boven de 16GB uitkomt. Voor zover bekend is Returnal daarin de eerste mainstreamtitel. Enigszins opvallend is ook dat de game op zijn oorsponkelijke platform, de PlayStation 5, niet meer dan 16GB ram tot zijn beschikking heeft.

Of deze relatief hoge eis toe te schrijven is aan de optimalisatie of de kwaliteiten en kwantiteiten van de game, is niet met zekerheid te zeggen voordat de game in handen is van spelers. Dat zal ergens in 2023 het geval zijn. Ten tijde van de aankondiging van de pc-versie van de game liet ontwikkelaar Housemarque ook weten dat de game specifieke tweaks en upgrades krijgt. Die houden wellicht verband met de aanbeveling voor het geheugen.

Returnal werd oorspronkelijk in mei 2021 uitgebracht. Het spel is een thirdpersonshooter in het zogeheten roguelite-genre, wat inhoudt dat spelers opnieuw moeten beginnen als ze sterven in de game. De ontwikkelaar van de game is sinds juni vorig jaar onderdeel van Sony's PlayStation Studios. Tweakers heeft ook een review van Returnal gemaakt.