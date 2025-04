Intel-site bevestigt bestaan 1851-socket voor Meteor Lake-processors

De Intel Meteor Lake-processors krijgen een nieuwe socket: LGA 1851. Dat staat op een site van Intel zelf. Eerder ging al het gerucht dat de Meteor Lake-processors de 1851-socket zouden krijgen, maar nu bevestigt Intel dat zelf min of meer.

De verwijzingen zijn te vinden in een xml-bestand van Intels site voor designtools, schrijft ComputerBase. Daaruit is af te leiden dat het gaat om LGA 1851. Dat er een nieuwe socket zou komen, lag in de lijn der verwachting. Sockets gaan bij Intel doorgaans twee generaties mee, dus voor Meteor Lake zou er dan een nieuwe socket op de planning staan.

De afmetingen van de 1851 zijn gelijk aan die van de 1700, maar er zijn meer pinnen dan bij de huidige socket. Vermoedelijk is de socket wel compatibel met huidige koelers. Meteor Lake is de eerste 7nm-processor van Intel, door de fabrikant aangeduid als Intel 4. Eerder dit jaar toonde de fabrikant een dieshot van Meteor Lake. Het wordt de eerste consumentenprocessor van Intel met chiplets. De cpu-kernen komen uit Intels eigen fabrieken. TSMC gaat de gpu maken.