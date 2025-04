Gerucht: Intel Emerald Rapids Xeon-cpu's voor servers krijgen maximaal 64 cores

Een leaker heeft de mogelijke specificaties van Intel Emerald Rapids gepubliceerd. Deze server-cpu's zouden 64 cores en DDR5-5600-ondersteuning krijgen. Emerald Rapids moet volgend jaar uitkomen en wordt de opvolger van Sapphire Rapids, dat door uitstel nog altijd niet is verschenen.

Emerald Rapids krijgt volgens bekende processorleaker YuuKi_AnS meerdere verbeteringen ten opzichte van Sapphire Rapids. Intel zou bijvoorbeeld modellen met 64 P-cores introduceren, terwijl Intel zijn Sapphire Rapids-cpu's met maximaal 56 cores levert. Daarnaast krijgt Emerald Rapids volgens de leaker betere geheugenondersteuning, met acht geheugenkanalen en officiële ondersteuning voor DDR5-5600 wanneer één dimm per kanaal wordt gebruikt. Bij twee dimms per kanaal betreft de maximale snelheid 4800 megatransfers per seconde. De processors krijgen tdp's van 125 tot 350W.

De processors worden wederom geproduceerd op het Intel 7-procedé, dat voorheen bekendstond als 10nm Enhanced Superfin. De chips zullen gebruikmaken van dezelfde socket LGA-4677 die Sapphire Rapids ook gebruikt. Het is niet bekend op welke microarchitectuur Emerald Rapids gebaseerd is. Sapphire Rapids beschikt bijvoorbeeld over Golden Cove-kernen, die ook in het Alder Lake-consumentenplatform worden gebruikt. Vermoedelijk wordt Emerald Rapids gebaseerd op Raptor Lake.

Intel Emerald Rapids-processors zouden verder PCIe 5.0 ondersteunen en maximaal tachtig 80 PCIe-lanes bieden, met bifurcation-ondersteuning op x16, x8, x4 en x2 via PCIe 4.0. De chipset moet twintig extra PCIe 3.0-lanes bieden. Emerald Rapids staat op de planning voor 2023. De fabrikant is er naar eigen zeggen van overtuigd dat het deze deadline zal halen. Sapphire Rapids, de voorganger van Emerald Rapids, kampte echter met meermalig uitstel. Die cpu's stonden aanvankelijk op de planning voor vorig jaar, maar zijn inmiddels doorgeschoven naar het begin van 2023.