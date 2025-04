Microsoft lost Defender-bug op die Chromium-apps aanzag voor malware

Microsoft heeft een bug opgelost in zijn antivirussoftware, Defender. De software gaf dit weekend ten onrechte aan dat populaire software als Chromium-browsers en Electron-apps malware bevatten. Inmiddels zijn de malwaredefinities bijgewerkt.

Volgens Windows Central deed het probleem zich voor sinds definitie-update 1.373.1508.0 en heeft updateversie 1.373.1537.0 dit euvel verholpen. Microsoft bracht op zondag in totaal acht van dergelijke updates uit voor Defender. Defender zag de software aan voor Behavior:Win32/Hive.ZY, ransomware van de prominente Hive-groep.

Screenshots op Windows Central laten zien dat Defender de handeling threat blocked vermeldt. Dit betekent waarschijnlijk dat de processen gestopt worden. Het lijkt er niet op dat Defender de software in quarantaine plaatste of verwijderde.

Veel gebruikers zullen dit weekend last hebben gehad van de meldingen. De Chromium-browserengine heeft in zijn verschillende verschijningsvormen, zoals Chrome, Edge, Vivaldi, Opera, Brave en meer, een zeer grote meerderheid op de browsermarkt. Electron is een softwareframework dat desktopapplicaties draait en onder de motorkap ook van Chromium gebruikmaakt. Voorbeelden daarvan zijn desktopapps als Spotify, Signal, Slack, Discord en WhatsApp.

Microsoft geeft tegenover Bleeping Computer een verklaring. "We hebben een update uitgebracht om dit probleem op te lossen en klanten die automatische updates voor Microsoft Defender gebruiken, hoeven geen extra actie te ondernemen", vertelt het bedrijf.

Beeld: Daniel Rubino via Windows Central