Microsoft brengt Defender for IoT uit die iot-apparaten centraal kan beheren

Microsoft heeft Defender for IoT uitgebracht. Die tool is bedoeld om internet-of-thingsapparaten op enterprisenetwerken te beschermen tegen malware en infiltraties. De tool centraliseert het beheer van iot-apparatuur binnen bedrijfsnetwerken.

Microsoft heeft Defender for IoT voor iedere gebruiker beschikbaar gemaakt, nadat het de tool vorig jaar tijdens zijn Ignite-ontwikkelaarsconferentie als bèta uitbracht. In een blogpost schrijft het bedrijf dat de tool bedoeld is om netwerken binnen bedrijven te beveiligen door specifiek op internet-of-thingsapparaten te letten, zoals VoIP-apparaten, printers en televisies. De tool heeft integratie met Microsoft 365 Defender, zodat systeembeheerders dezelfde bescherming voor iot-apparaten kunnen hebben als dat ze via Defender for Endpoint kunnen regelen.

Beheerders kunnen iot-apparaten indelen in verschillende categorieën, zoals netwerkapparatuur of specifieke apparatuur voor bedrijfsprocessen. In Defender kunnen ze zien met welke andere apparaten die verbonden zijn of welke externe verbindingen die apparaten leggen. Ook is het mogelijk de apparaten vanuit een dashboard tijdelijk uit te schakelen of op andere manieren te beheren, of om patches uit te rollen voor de apparaten.

De tool heeft ook mogelijkheden om onbekende apparatuur op te sporen door netwerkverkeer te analyseren. Defender for IoT wordt geïntegreerd in Microsofts Security Information and Event Management-tool Sentinel. De software van de tool is voor een groot deel gebaseerd op die van CyberX, een securitybedrijf dat Microsoft in 2020 overnam.