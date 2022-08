Microsoft brengt securitytools uit voor threat intelligence en redteaming

Microsoft brengt twee nieuwe producten uit voor bedrijven om zich tegen cyberdreigingen te beschermen. Defender Threat Intelligence geeft data over bekende aanvallers en hun patronen. Defender External Attack Surface Management is een tool die zwakke plekken in kaart brengt.

Microsoft presenteert de nieuwe producten volgende week op de BlackHat-securityconferentie in Las Vegas. Defender Threat Intelligence is een tool waarmee securityteams in een bedrijf toegang krijgen tot data die Microsoft verzamelt over bekende cybercrime-incidenten. Het gaat om een library met ruwe data waarin bendes en bekende threat actors worden gesorteerd, waarbij gebruikers kunnen zien welke tools, tactieken en procedures zij gebruiken. Zo kunnen ze zien of er een overeenkomst is met wat ze in hun eigen netwerk zien.

Als aanvallers bijvoorbeeld steevast dezelfde drie tools gebruiken, kan een beveiliger via de data zien of die drie tools niet toevallig ook onlangs in het bedrijfsnetwerk gebruikt zijn. Een dergelijke functie zat ook al in de bestaande Defender-producten en in Microsoft Sentinel, maar nu gaat het voor het eerst om data die in real time wordt bijgewerkt en is de tool losstaand te gebruiken.

Een tweede tool die het bedrijf uitbrengt, is het redteam-achtige Defender External Attack Surface Management. Die tool scant het netwerk en de verbindingen van een bedrijf en bouwt daarmee een portfolio op van de netwerkomgeving van een gebruiker. Systeembeheerders krijgen op die manier een beter inzicht in de endpoints en apparaten die van buitenaf toegankelijk zijn, waar ze mogelijk zelf geen zicht op hadden. Het doel is om dat specifiek van een buitenstaandersperspectief te bekijken, om zo aan te tonen hoe een netwerk er voor een aanvaller uitziet. De resultaten daarvan zijn te combineren in security informatie and event management- of in extended detection and response-tools.