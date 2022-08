Consortium brengt CXL 3.0-cpu-interconnect op basis van PCIe 6.0 uit

Het CXL Consortium heeft versie 3.0 van zijn Compute Express Link-interconnect uitgebracht. De groep gaf de specificatie van deze interconnectstandaard op dinsdag vrij. CXL maakt het onder meer mogelijk om cpu's en accelerators met elkaar te verbinden.

CXL 3.0 krijgt onder meer ondersteuning voor de PCIe 6.0-standaard, die een maximale bandbreedte van 64GT/s biedt, wat voor een x16-interface neerkomt op 128GB/s. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande versies van CXL, die allemaal gebaseerd waren op PCIe 5.0. Dit is bereikt door PCIe over te zetten naar pam4-signaling. CXL 3.0 gebruikt daarnaast een nieuw flit-format met een hogere packetgrootte van 256 byte om latency te verlagen, net als PCIe 6.0 zelf. Volgens het consortium is de latency hierdoor niet gestegen ten opzichte van CXL 2.0.

Los van de hogere bandbreedte, krijgt CXL 3.0 ook betere peer-to-peer-connectiviteit tussen devices. Zo kunnen apparaten voortaan direct toegang tot elkaars geheugen krijgen, zonder tussenkomst van een host. Met verbeterde memory pooling wordt het daarnaast mogelijk voor verschillende hosts om tegelijkertijd een geheugenpool te benaderen. Het wordt ook mogelijk om meerdere met switches met elkaar te verbinden. Voorheen was het alleen mogelijk om een enkele switch tussen een host en zijn apparaten te plaatsen.

CXL is een open standaard die is gebaseerd op PCIe en functioneert als een interconnect tussen cpu's, gpu's, fpga's, netwerkapparaten geheugen als DDR4 en DDR5 en opslag. Daarbij maakt de standaard cache coherency tussen die devices mogelijk. CXL is vooral bedoeld voor datacenters en is ook geschikt om meerdere servers met elkaar te verbinden. CXL 3.0 ondersteunt bijvoorbeeld tot 4096 verschillende nodes.

Het CXL Consortium wordt onder meer gesteund door grote chipbedrijven als AMD, Arm, Intel, Micron, Nvidia en Samsung. AMD's komende Epyc-serverchips en Intels Sapphire Rapids-processors krijgen allebei bijvoorbeeld ondersteuning voor de CXL 1.1-specificatie. Ook techbedrijven als Google, Meta en Microsoft steunen de standaard.