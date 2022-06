Samsung introduceert DDR5-module met op PCIe 5.0 gebaseerde CXL-interconnect

Samsung heeft een DDR5-module met een Compute Express Link onthuld. Dankzij deze op PCIe 5.0 gebaseerde interconnect, moeten geheugenmodules van terabytes beschikbaar komen voor high performance computing en kunstmatige intelligentie.

Het is Samsungs eerste geheugenmodule met de CXL-interconnect. Dit is een in 2019 aangekondigde PCIe 5.0-interface tussen de cpu en gpu, fpga of andere accelerator, die onder andere voor cache coherency moet zorgen. Componenten van supercomputers en andere krachtige rekensystemen moeten zo cachegeheugen kunnen delen met hoge bandbreedte en lage latency, terwijl de interconnect zo ook hogere geheugenhoeveelheden mogelijk moet maken. Samsung heeft het over terabyte level-hoeveelheden.

Intel was een van de drijvende krachten ten tijde van de aankondiging, maar inmiddels hebben ook AMD en Arm zich achter de standaard geschaard. Google, Facebook en Huawei staan er ook achter. Samsung geeft verder weinig details over de geheugenmodule, die het CXL Memory Expander noemt. Het bedrijf meldt controller- en softwaretechnieken zoals geheugenmapping en foutbeheer te gebruiken voor de module en ook heeft het bedrijf de module gevalideerd met Intel-processors.

De omvang van het gebruikte DDR5 maakt Samsung nog niet bekend en ook lijkt het voorlopig om een testsample te gaan want Samsung meldt met dit soort modules pas aan de vraag voor hpc-toepassingen te kunnen voldoen zodra ze commercieel beschikbaar komen. Wanneer dat het geval moet zijn, is onbekend.