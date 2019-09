Arm sluit zich aan bij CXL en lijkt CCIX-interconnect vaarwel te zeggen

Arm sluit zich aan bij het Compute eXpress Link-consortium en gaat de overstap naar die interconnect op basis van pci-e 5.0 promoten. Arm is een van de belangrijkste bedrijven achter de concurrerende CCIX-interconnect. Die lijkt nu uitgefaseerd te worden.

Arm is enkele maanden geleden al toegetreden tot het CXL-consortium, maar wijdt daar nu een blogpost aan. Daarin schrijft de chipontwerper de overstap naar Compute eXpress Link te gaan promoten en laat het bedrijf doorschemeren dat het CXL als de toekomst ziet. Arm schrijft dat het bestaande toepassingen op basis van de CCIX-interconnect blijft ondersteunen, maar rept niet over verdere ontwikkelingen.

Het CXL-consortium werd in maart opgezet en een grote groep techgiganten heeft zich erbij aangesloten. De CXL-interconnect bouwt voort op een project dat oorspronkelijk van Intel was, maar wordt nu als een open standaard ontwikkeld. Naast hardwarefabrikanten als AMD, Arm, Intel, Huawei, Cisco, Micron en Nvidia maken ook softwaregiganten als Microsoft, Google en Facebook deel uit van het samenwerkingsverband.

CCIX, ofwel de Cache Coherent Interconnect for Accelerators, werd in 2016 aangekondigd door AMD, Arm, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm en Xilinx. CCIX werkt op basis van pci-e 4.0 en is in de afgelopen jaren gebruikt voor bijvoorbeeld een ARM-serverprocessor van Huawei en een accelerator van Xilinx, merkt website Serve The Home op. Arm was een drijvende kracht achter de standaard.

CXL en CCIX zijn interconnects die bedoeld zijn om processors en accelerators van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. Dergelijke technieken worden in servers en datacenters gebruikt.