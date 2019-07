AMD sluit zich aan bij consortium voor CXL-interconnect op basis van pci-e 5.0

AMD voegt zich bij het Compute Express Link-consortium, dat een interconnect ontwikkelt op basis van de pci-e 5.0-interface. Daarmee volgt AMD onder andere Intel en Arm. Ook bedrijven als Facebook, Google en Microsoft zijn betrokken bij de ontwikkeling.

AMD is al een aantal jaar betrokken bij de ontwikkeling van andere interconnects, waaronder CCIX, maar zegt zich ook bij CXL aan te sluiten omdat dit ook een open standaard is en omdat iedere interconnect een andere aanpak heeft.

Het CXL-consortium werd in maart opgezet door een groep techgiganten en bouwt voort op een project waar Intel oorspronkelijk mee begon. In de tussentijd hebben meerdere bedrijven zich aangesloten. Ook Arm is nu onderdeel van het samenwerkingsverband, bij de aankondiging was dat nog niet zo. Het consortium bestaat nu uit tientallen hardware- en softwarebedrijven.

De Compute Express Link is een interconnect voor snelle communicatie tussen cpu's en accelerators zoals gpu's en fpga's. De interconnect gebruikt daar de pci-e 5.0-interface voor die een datarate van 32GT/s biedt. Er is al een 1.0-specificatie van CXL beschikbaar en er wordt gewerkt aan een 2.0-versie. De techniek is bedoeld voor in servers en datacenters.

Sinds 2016 wordt er ook gewerkt aan de eveneens open CCIX-standaard voor interconnects, waar AMD een grote bijdrage aan levert. Ook Arm, Huawei, IBM, Nvidia, Qualcomm en Xilinx zijn daarbij betrokken. Intel doet niet mee in het CCIX-consortium. AMD is verder betrokken bij de ontwikkeling van de OpenCAPI- en Gen-Z-interconnects.