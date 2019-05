Amerikaanse overheid krijgt in 2021 exascalesupercomputer met AMD-hardware

Cray bouwt in samenwerking met AMD een exascalecluster voor het Amerikaanse ministerie van Energie. In 2021 moet het systeem met een rekenkracht van 1,5 exaflops opgeleverd worden. Er worden speciaal ontworpen Epyc-processors en Radeon Instinct-gpu's gebruikt.

Het nieuwe exascalecluster komt te staan bij het Oak Ridge National Laboratory en krijgt de naam Frontier. AMD en Cray verwachten dat het bij de oplevering 's werelds snelste supercomputer is. De totale kosten voor het systeem zijn ruim 600 miljoen dollar, omgerekend zo'n 536 miljoen euro.

Het cluster beslaat zo'n 678 vierkante meter en wordt gemaakt aan de hand van Cray's Shasta-platform. De Frontier wordt uitgerust met door AMD ontwikkelde processors en gpu's. AMD spreekt in een presentatie over aangepaste versies van zijn Epyc-serverprocessors, gebaseerd op een 'toekomstige' Zen-architectuur en geoptimaliseerd voor supercomputers. Vermoedelijk gaat het om aangepaste versies van Epyc-processors van de tweede generatie met de Zen 2-architectuur, die tot 64 cores per processor mogelijk maakt.

In iedere node wordt één processors gecombineerd met vier aangepaste Radeon Instinct-gpu's, die voorzien zijn van hbm-geheugen. De cpu's en gpu's communiceren middels de Infinity Fabric-interconnect. AMD maakt niet bekend op welke architectuur de gpu's gebaseerd zijn, maar vermoedelijk gaat het om Navi-gpu's.

De Frontier is de tweede exascalesupercomputer voor het Amerikaanse ministerie van Energie waar aan gewerkt wordt. In maart maakte Intel bekend dat er ook zo'n systeem met Xeon-processors en Xe-gpu's komt, met de naam Aurora. Ook de Intel-variant moet in 2021 uitkomen. Het ministerie gebruikt de supercomputers voor wetenschappelijk onderzoek.