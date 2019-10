Britse Archer 2-supercomputer krijgt 11.696 AMD Epyc-cpu's

De United Kingdom Research and Innovation-organisatie heeft deze week bekendgemaakt dat Cray zijn nieuwe supercomputer zal leveren. De Archer 2 draait op 11.696 Epyc Rome-cpu's voor een totaal van 748.544 cores op 2,2GHz.

De Archer 2-supercomputer bevat 5848 compute nodes, elk met twee AMD Epyc-cpu's met 64 cores die draaien op 2,2GHz. In totaal levert dit 748.544 cores op, die voor een verwachte piekprestatie van 28 petaflops moeten zorgen. De Archer 2 heeft in totaal 1,57 petabyte aan systeemgeheugen, en wordt geplaatst in 23 Shasta Mountain-serverkasten met waterkoeling. De computer bevat 14,5PB aan opslagruimte met het Lustre-bestandssysteem en 1,1PB aan flashgeheugen met het Lustre BurstBuffer-filesystem.

De nieuwe supercomputer wordt aangesloten aan een 100Gbit/s-netwerk met dragonfly-topology die bestaat uit 46 compute-groepen, een i/o-groep en een servicegroep. Ook zijn er Rasta River-racks voor management en post-processing. De Archer 2 maakt gebruik van AMD-gpu's van een toekomstige generatie. Vermoedelijk gaat het hierbij om Instinct-gpu's.

De Archer 2 is volgens UKRI tot 8,7 keer sneller dan de huidige Archer-supercomputer in CP2K-workloads. Dit is een programma waarmee wetenschappers moleculaire simulaties kunnen draaien. Ook is de supercomputer 9,5 keer sneller in OpenSBLI, 11,3 keer sneller in Castep, 12,9 keer sneller in Gromacs voor chemische simulaties en 18 keer sneller in HadGEM3. Dat laatste programma wordt gebruikt voor weersvoorspellingen. De originele Archer-supercomputer wordt op 18 februari 2020 definitief afgesloten, waarna de installatie van de Archer 2 wordt gestart. Verwacht wordt dat de Archer 2 in mei 2020 operatief is. Op 6 mei begint UKRI met een stresstest-periode van 30 dagen. Tijdens deze periode hoopt de organisatie mogelijke problemen op te sporen en te verhelpen.

AMD lijkt steeds meer marktaandeel te winnen op het gebied van supercomputers. Eerder dit jaar kondigde supercomputerfabrikant Cray de Frontier-supercomputer aan. De Frontier wordt met 1,5 exaflops 's wereld krachtigste supercomputer, en maakt eveneens gebruik van AMD-hardware. Met zijn 1,5 exaflops krijgt de Frontier ruim 31 keer meer rekenkracht dan de Archer 2. De Frontier maakt gebruik van custom Epyc-processors die gebaseerd zijn op een 'toekomstige Zen-architectuur'. Daarnaast maakt de Frontier gebruik van toekomstige Radeon Instinct-gpu's van AMD. Het systeem zal in totaal zo'n 600 miljoen dollar kosten, wat omgerekend met de huidige dollarkoers neerkomt op ongeveer 543 miljoen euro. Cray gaat de Frontier in 2021 onder andere leveren aan het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory.

De huidige Archer-supercomputer. Foto via EPCC