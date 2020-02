AMD brengt goedkopere Epyc-processor met 64 cores uit

AMD brengt twee nieuwe Epyc-processors uit. De Epyc 7662 is AMD's vijfde serverprocessor met 64 cores en volgens de fabrikant de goedkoopste tot nu toe. Ook komt AMD met de Epyc 7532, een processor met 32 cores die net zoveel L3-cache heeft als de cpu's met 64 cores.

AMD zegt niet wat de Epyc 7662 kost, maar volgens de fabrikant is de nieuwe 64-coreprocessor goedkoper dan de andere modellen met hetzelfde aantal cores. De nieuwe processor heeft een tdp van 225W, maar iets lagere kloksnelheden dan de duurdere Epyc 7742, die dezelfde tdp heeft.

De kloksnelheden van de Epyc 7662 zijn vergelijkbaar met die van de Epyc 7702; dat is een zuinigere variant met een tdp van 180W. Vermoedelijk gebruikt AMD chips die minder goed presteren voor het goedkopere model, waardoor de tdp hoger uitvalt.

De Epyc 7662 is geen P-model en het is dus mogelijk om een aantal van de processors te combineren in moederborden met meer dan één socket. AMD bracht eerder al de 7702P uit. Dat was tot nu toe de goedkoopste Epyc-processor met 64 cores. Die P-variant is alleen geschikt voor moederborden met een enkele socket.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Max turbo L3-cache Tdp Prijs (per 1000) Pricewatch Epyc 7H12 64 / 128 2,60GHz 3,30GHz 256MB 280W ? Onbekend Epyc 7742 64 / 128 2,25GHz 3,40GHz 256MB 225W $6950 € 8.355,05 Epyc 7702 64 / 128 2,00GHz 3,35GHz 256MB 180W $6450 € 8.210,25 Epyc 7702P 64 / 128 2,00GHz 3,35GHz 256MB 200W $4425 € 5.330,05 Epyc 7662 64 / 128 2,00GHz 3,30GHz 256MB 225W ? Nnb

AMD kondigt ook de Epyc 7532 aan, een serverprocessor met 32 cores en 256MB L3-cache. Het cachegeheugen is daarmee net zo groot als bij de 64-coreprocessors en dubbel zo groot als bij de bestaande 32-coreprocessors in de Epyc 7000-serie. Volgens AMD is dit nieuwe model erg geschikt voor workloads als Ansys CFX, die veel van het cachegeheugen vergen. AMD maakte ook al een versie met 48 cores die 256MB aan L3-cache heeft.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Max. turbo L3-cache Tdp Prijs (per 1000) Epyc 7642 48 / 96 2,40GHz 3,40GHz 256MB 225W $4775 Epyc 7552 48 / 96 2,20GHz 3,35GHz 192MB 180W $4025 Epyc 7542 32 / 64 2,90GHz 3,40GHz 128MB 225W $3400 Epyc 7532 32 / 64 2,40GHz 3,30GHz 256MB 200W ? Epyc 7502 32 / 64 2,50GHz 3,35GHz 128MB 180W $2600 Epyc 7502P 32 / 64 2,50GHz 3,35GHz 128MB 180W $2300 Epyc 7452 32 / 64 2,35GHz 3,35GHz 128MB 155W $2025

Dell en Supermicro de eerste fabrikanten die de twee nieuwe Epyc-processors gebruiken in hun producten. De chips zijn per direct verkrijgbaar in verschillende Dell EMC PowerEdge-servers en in alle Supermicro A+-servers. HPE en Lenovo gaan in de komende maanden servers uitbrengen met de nieuwe Epyc-cpu's.