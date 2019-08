Overheid VS bouwt exascalesupercomputer voor nucleaire veiligheidsdienst

Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft 600 miljoen dollar uitgetrokken voor de bouw van een derde exascalesupercomputer. Cray gaat de supercomputer bouwen voor de National Nuclear Security Administration, die het kernwapenarsenaal van de VS beheert.

Het nieuwe supercomputercluster krijgt de naam El Capitan en kan volgens het Amerikaanse ministerie aanhoudend een rekenkracht van 1,5 exaflops leveren. Eind 2022 moet het systeem opgeleverd zijn. Cray gaat de supercomputer bouwen aan de hand van zijn Shasta-platform, waarbij iedere compute blade uit vier nodes bestaat. Welke hardware erin komt en uit hoeveel blades het exascalecluster zal bestaan is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om hardware die nog niet beschikbaar is en nog niet aangekondigd is.

Cray heeft al twee andere opdrachten van het Amerikaanse ministerie van Energie voor de bouw van exascalesupercomputers voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om de Aurora met Intel-hardware en de Frontier met AMD-hardware. De Aurora bestaat uit Xeon-processors, Optane-geheugen en Intel Xe-gpu's en krijgt een rekenkracht van één exaflops. In de Frontier komen Epyc-processors en Radeon-accelerators terecht en het cluster moet goed zijn voor een rekenkracht van 1,5 exaflops. Dat systeem lijkt dus even snel te zijn als de El Capitan-supercomputer, maar voor dat nieuwe cluster wordt specifiek vermeldt dat de rekenkracht van 1,5 exaflops aanhoudend geleverd kan worden en dat de piekprestaties nog hoger zijn.

Met de drie systemen die Cray bouwt voor de Amerikaanse overheid is in totaal 1,5 miljard dollar gemoeid. Alle drie de clusters maken gebruik van Shasta-platform dat de door Cray ontwikkelde Slingshot-interconnect gebruikt voor onderlinge verbindingen. Cray maakt dinsdag ook bekend een nieuw softwareplatform te ontwikkelen voor zijn exascaleclusters.

El Capitan wordt gemaakt voor de NNSA, het onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Energie dat verantwoordelijk is voor alle kernwapens in het land en de aandrijving van nucleaire onderzeeërs en vliegdekschepen. De nationale nucleaire veiligheidsdienst zegt de rekenkracht te gaan gebruiken voor onderzoek naar het onderhoud van het huidige nucleaire wapenarsenaal.

De komende exascalecomputers bieden een rekenkracht van minimaal één exaflops, ofwel 1018 floating operations per second. Daarmee zijn ze veel sneller dan de huidige supercomputers die in gebruik zijn. Momenteel is het IBM Summit-systeem van het Amerikaanse ministerie van Energie de snelste supercomputer met prestaties van 143,5 petaflops en een piek van 200,8 petaflops. China heeft als doel gesteld om al in 2020 een exascalesupercomputer gereed te hebben en zou daar eigen processors voor willen gebruiken. Details over de bouw van Tianhe-3 verschenen in mei.