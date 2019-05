HPE wil supercomputermaker Cray overnemen voor 1,3 miljard dollar - update

Hewlett Packard Enterprise zou in gesprek zijn met supercomputermaker Cray voor een overname. Mogelijk wordt de deal nog deze week aangekondigd. Als het doorgaat wordt het waarschijnlijk HPE's grootste overname sinds de beursgang in 2015.

Cray heeft momenteel een marktwaarde van ongeveer 1,2 miljard dollar. Wat HPE wil betalen voor de maker van supercomputers is niet bekend, maar volgens bronnen van Bloomberg zijn er vergevorderde gesprekken gaande. De bedrijven reageren niet op het verhaal.

Supercomputerbouwer Cray is betrokken bij veel grote projecten. Zo werd onlangs bekendgemaakt dat Cray samen met AMD een exascalecluster maakt voor het Amerikaanse ministerie van Energie. Dat systeem moet in 2021 klaar zijn en dan 1,5 exaflops aan rekenkracht leveren. Ook werkt Cray met Intel aan een andere exascalesupercomputer voor hetzelfde ministerie. Het gaat om projecten van 600 en 500 miljoen dollar.

Hewlett Packard werd in 2015 opgesplitst in twee delen: HP voor consumentenproducten en HP Enterprise voor de zakelijke markt en infrastructuur. HPE is al actief in de markt voor supercomputers, maar met de overname van Cray zou het bedrijf een veel grotere rol innemen in die markt.

Update 18:20: Cray bevestigt de overname. HPE betaalt 1,3 miljard dollar. De bedrijven verwachten dat de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar is afgerond.