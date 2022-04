Japanse universiteit verliest 77TB aan data na back-upprobleem

De Universiteit van Kioto in Japan is 34 miljoen bestanden met data kwijtgeraakt bij problemen die plaatsvonden bij een programma voor de back-up van de opslag van een supercomputer van HPE.

In totaal is tussen 14 december en 16 december 77 terabyte aan data per ongeluk verwijderd. Niet bekend is om wat voor data het gaat. De Universiteit van Kioto heeft afdelingen waarvan gegevens zijn verdwenen via e-mail op de hoogte gebracht. De universiteit ontdekte het probleem 16 december en dacht toen nog dat het om 100TB kon gaan. Deze week is dat gecorrigeerd naar 77TB.

Het gaat om data die opgeslagen stond op het Large0-opslagcluster van een supercomputer van HPE. De universiteit heeft meerdere Cray-systemen van HPE. Een wijziging aan het back-upprogramma maakte dat bestanden verwijderd werden. Een groot deel daarvan kon niet hersteld worden.

Eind januari hoopt de universiteit de back-up te kunnen vervolgen, na maatregelen genomen te hebben om herhaling van het probleem te voorkomen. De onderzoeksfaciliteit gaat verder werken met mirrors van back-ups en het intact laten van eerdere generaties van back-ups. Daarnaast verzoekt de universiteit medewerkers om zelf back-ups van belangrijke bestanden te maken.