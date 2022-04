ASUS roept Z690-moederborden terug wegens verkeerd om geplaatste condensator

ASUS roept een deel van zijn ROG Maximus Z690 Hero-moederborden terug omdat een condensator verkeerd om geplaatst is. Op internet verschenen meldingen dat daardoor mosfets konden uitbranden.

ASUS start een terugroepactie voor ROG Maximus Z690 Hero-moederborden met productnummer 90MB18E0-MVAAY0 en een serienummer dat begint met MA, MB of MC. Gebruikers kunnen het serienummer vinden op de doos en op een sticker op het moederbord zelf. ASUS roept gedupeerden op contact op te nemen met de supportafdeling.

Het bedrijf meldt dat bij die modellen een probleem aanwezig kan zijn met een condensator die tijdens de productie verkeerd om geplaatst is op het moederbord. Daardoor kunnen gebruikers te maken krijgen met schade aan onderdelen en kunnen ze meldingen krijgen van debug-errorcode 53. ASUS heeft een pagina online gezet waarop gebruikers kunnen zien of hun moederbord getroffen is door het euvel. De fabrikant start de terugroepactie na meldingen ontvangen te hebben van incidenten uit de VS.

Afgelopen week meldden meerdere Amerikaanse gebruikers onder andere op Reddit dat hun ROG Maximus Z690 Hero uitgebrande mosfets had. Al gauw werd daarbij verwezen naar de verkeerde oriëntatie van de condensator bij die mosfets, waardoor de polariteit is omgekeerd. Op foto's is te zien dat het streepje op de nabijgelegen condensator bij getroffen moederborden aan de verkeerde kant staat ten opzichte van correct functionerende borden. Ook het YouTube-kanaal Buildzoid verwees al naar de onjuist geplaatste condensator als oorzaak voor de problemen.